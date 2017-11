Ritual inter-religioso marca a manhã de sexta-feira da Semana da Consciência Negra

Na manhã do sexto dia da Semana da Consciência Negra de Viamão, dia 17, aconteceu um ritual inter-religioso alusivo ao tema, no auditório da Walter Graff. No encontro estavam presentes a Associação Africanista e representantes de entidades religiosas convidadas, que falaram como elas se manifestam em relação a consciência negra.

O representante da Associação Africanista Umbandista de Viamão, Washington Rocha de Oxalá, comentou que é muito importante que, independente da crença todos orem para o bem comum, pois as religiões são caminhos diferentes que buscam o mesmo fim. Já a espírita, Jeanine Sallenave, ressaltou a importância do negro, não somente na sua presença física, mas também na espiritualidade.

Cada um dos representantes falou sobre a importância do negro na construção da história das religiões, no município de Viamão. Uma forma de celebrar e valorizar um povo que tanto contribui para o desenvolvimento do Brasil.