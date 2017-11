Roda de Conversa no Museu Municipal

O Museu Municipal recebeu a visita do ilustre historiador amador, como gosta de ser chamado, Waldir Rodrigues. Com uma memória invejável aos 88 anos, Rodrigues, um profundo conhecedor da história de Viamão, participou do Projeto Roda de Conversa, que tem como objetivo contemplar os professores da área de história, através de um bate-papo informal, com pessoas que estudam a cronologia histórica do município.

As informações passadas pelo historiador entusiasmaram os participantes do projeto, que já possui data marcada para o próximo encontro, no dia 22 de novembro, com a presença de Waldir Rodrigues e do professor de história, Fabio André, também no Museu Municipal.