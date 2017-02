Saúde Mental de Viamão promove Carnaval de Rua

Entrando no clima do Carnaval, os usuários do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), juntamente com familiares e profissionais do serviço, desfilaram no bloco carnavalesco: ‘Abre Alas: que eu quero passar’. O bloco, idealizado pelos próprios usuários e pela equipe técnica, desfilou pelo primeiro ano pelas ruas do Centro, na tarde de quinta-feira, dia 23.

Ao som de marchinhas carnavalescas, o cortejo seguiu até o Calçadão Tapir Rocha. Conforme a coordenadora de Saúde Mental de Viamão, Vanessa Bettiol, todo o processo de preparação para o Carnaval fez parte do trabalho terapêutico desenvolvido pela rede especializada da saúde mental. Dentre as atividades, estão oficinas de arte, nas quais foram confeccionadas as alegorias e fantasias utilizadas na festa. “Esse ano a novidade foi o desfile, pois a nossa intenção é divulgar o serviço mental e aproximá-lo cada vez mais da comunidade, tentando diminuir um pouco o preconceito que ainda existe”, disse a coordenadora de Saúde Mental, Vanessa Bettiol.

O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, através dos profissionais e usuários dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS do município, com o apoio do Espaço de Arte Viandantes e da Liga Independente das Escolas de Samba de Viamão (LIESVI).