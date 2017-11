Teatro “Exército de Sonhos” para estudantes da rede municipal

A partir da assinatura do Termo de Cooperação entre a Prefeitura e a Fundação Fundação Thiago Gonzaga, em maio deste ano, uma série de ações começou a ser realizada no município com o objetivo de conscientizar os alunos sobre acidentes no trânsito. Palestras nas escolas, distribuição de material informativo, blitzes no trânsito e, agora, uma peça teatral. O espetáculo foi apresentado na manhã desta quarta-feira, dia 8 de novembro, no Clube Cantegril, para estudantes do 9º ano.

A peça “Exército de Sonhos” é baseada numa história verídica, onde quatro amigos, com idades entre 17 e 19 anos, cheios de sonhos para o futuro, embarcaram num automóvel para se divertirem em uma festa. Uma cena comum entre jovens. Porém, antes de irem à festa, os jovens ingeriram bebida alcoólica e, ignorando todas as leis de trânsito, partiram para a tal festa. O que aconteceu no percurso, entre brincadeiras e risadas, o único sobrevivente não se lembra ao certo. Depois de um estrondo, as risadas se calaram e três corpos foram arremessados para fora do veículo. A morte foi instantânea. O único sobrevivente terá que guardar consigo essa cena para o resto de sua vida.

“É para pensar, refletir mesmo sobre as atitudes corriqueiras nas quais as conseqüências não são medidas. Bebida e direção não combinam. Excesso de velocidade pra quê? Uma vida, é sempre uma vida”, expressa a presidente da Fundação Thiago Gonzaga, Diza Gonzaga. “É na adolescência que os valores familiares e sociais adquiridos são colocados em prática, questionados e redefinidos. A importância do grupo e a capacidade de influenciar uns aos outros faz com que as atitudes sejam tomadas para experimentar, para testar e para colocar a prova conceitos e limites”.

Para o prefeito de Viamão, André Pacheco, a sensibilização, através da peça “Exército de Sonhos”, é uma alternativa à segurança no trânsito, mobilidade, à saúde e ao protagonismo juvenil, influenciando na formação de cidadãos mais conscientes, críticos e capazes de valorizar e preservar a vida. O município está comprometido com a redução e o controle de velocidade nas vias urbanas. E isso se dá através de um trabalho de educação e conscientização da sociedade, que começa dentro das escolas. Implantamos controladores de velocidade em vários pontos da cidade. Muitos falam que é para multar, mas nosso objetivo é educar os cidadãos e preservar vidas”, finaliza Pacheco.

Saiba mais:

– Anualmente, 1,2 milhão de jovens perdem a vida no mundo, a maioria por causas evitáveis. Em média, são três mil mortes por dia, sendo a violência no trânsito a principal causa da morte entre 10 e 19 anos;

– Entre os países com mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil tem o maior índice de vítimas fatais no trânsito, chegando a 23 mortes por 100 mil habitantes e sendo a principal causa de morte acidental (externa) de crianças e adolescentes.