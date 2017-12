Uma noite emocionante de premiação à cultura

Prefeitura e Sesc realizam cerimônia de premiação da I Mostra de Cinema Escolar.

Com o objetivo de colocar a escola e os alunos como produtores e protagonistas de suas próprias histórias, a Prefeitura de Viamão e o Sistema Fecomércio-RS/Sesc realizaram o projeto Mostra de Cinema Escolar. A formação audiovisual para os professores foi ministrada pelos profissionais do Sesc. Os docentes recebem preparação teórica e prática, a fim de auxiliarem os alunos nas produções dos filmes. Além disso, a sétima arte no ambiente escolar contribui para estimular os jovens a superar desafios de forma didática e pedagógica. Cada escola produziu um longa-metragem e concorreu a uma premiação de reconhecimento.

O secretário de Educação, Carlos Bennech, ressaltou o investimento que a Prefeitura vem fazendo em qualificação dos professores da rede. “Estamos capacitando os professores para que eles possam inovar em suas práticas pedagógicas, fazendo com que as aulas fiquem mais atraentes, despertando o interesse do aluno, diminuindo a evasão escolar e aumentando o índice do Ideb”, explica.

O diretor Regional do Sesc, Tadeu Piva, destacou a parceria com o município em prol da comunidade. “Nós temos por missão contribuir para o desenvolvimento humano e a qualidade de vida, promovendo acesso a experiências e ações nas áreas de cultura, saúde, esporte, turismo e educação. Foram 38 professores que participaram do curso, com 40 horas de formação.”

O prefeito, André Pacheco, salienta que investir na educação é investir no aluno e, por conseguinte, investir no futuro da cidade. “As crianças de hoje serão o futuro da nossa cidade e é nosso papel proporcionar uma educação de qualidade, despertando o interesse do aluno a várias perspectivas. Fico muito feliz em saber que 16 escolas produziram longas-metragens”, finaliza o prefeito.

Dezesseis escolas produziram os longa-metragens e sete delas receberam troféus como premiação. Produziram os longas-metragens as seguintes escolas: EMEF Jardim Viamar; EMEI Querência; EMEI Mariquinha; EMEI Cisne Branco; EMEI Stella Virgínia Konrad; EMEI Possidônio da Cunha; EMEF Humberto de Campos; EMEF Santa Isabel; EMEF Apolinário Alves dos Santos; EMEF Luciana de Abreu; EMEF São Tomé; EMEF Anita Garibaldi; EMEF Lauro Pereira Rodrigues; EMEF São Jorge; e, EMEF Padre Réus.

Confira as sete escolas que foram premiadas:

– Melhor Montagem (Séries Iniciais) – EMEI Mariquinha;

– Melhor Montagem (Séries Finais) – EMEF Apolinário Alves dos Santos;

– Melhor Direção (Séries Iniciais) – EMEI Mariquinha;

– Melhor Direção (Séries Finais) – EMEF Apolinário Alves dos Santos;

– Melhor Roteiro (Séries Iniciais) – EMEI Possidônio da Cunha;

– Melhor Roteiro (Séries Finais) – EMEF Humberto de Campos;

– Melhor Trilha Sonora (Séries Iniciais) – EMEI Mariquinha;

– Melhor Trilha Sonora (Séries Finais) – EMEF Apolinário Alves dos Santos;

– Melhor Fotografia (Séries Iniciais) – EMEI Mariquinha;

– Melhor Fotografia (Séries Finais) – EMEF Humberto de Alencar Castelo Branco;

– Melhor Atriz Coadjuvante (Séries Iniciais) – Kimberly Slim Scariot, da EMEI Possidônio da Cunha;

– Melhor Atriz Coadjuvante (Séries Finais) – Rafaela Velho de Oliveira, da EMEF Jardim Viamar;

– Melhor Ator Coadjuvante (Séries Iniciais) – Alexsandro de Moura, da EMEF Lauro Pereira Rodrigues;

– Melhor Ator Coadjuvante (Séries Finais) – Leonardo da Costa, da EMEF Humberto de Alencar Castelo Branco;

– Melhor Atriz (Séries Iniciais) – Laryssa Riet Moraes, da EMEI Mariquinha;

– Melhor Atriz (Séries Finais) – Leize Meleu, da EMEF Humberto de Alencar Castelo Branco;

– Melhor Ator (Séries Iniciais) – Richer Amaro da Silva, da EMEF Lauro Pereira Rodrigues;

– Melhor Ator (Séries Finais) – Bernardo Decarli Cardoso, da EMEF Jardim Viamar;

– Melhor Filme (Séries Iniciais) – “Meu Amigo de Papel”, da EMEI Mariquinha;

– Melhor Filme (Séries Finais) – “Dois Vultos Não Identificados, da EMEF Apolinário Alves dos Santos.