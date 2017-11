Viamão celebra o 1º ETA em Canto

A Escola Técnica de Agricultura de Viamão – Eta – promoverá o 1º ETA em Canto. O evento que irá acontecer entre os dias 16 e 18 de novembro, tem como objetivo valorizar o homem e o Técnico Agrícola, as lidas campesinas, fatos e personagens da nossa história, retratando a sua importância para a literatura e para a sustentação dos genuínos valores da tradição, do folclore e a economia agropastoril do nosso estado.

O festival será aberto a todos os compositores, músicos e intérpretes, com formação técnica agropecuária do Rio Grande do Sul, assim como alunos, professores, funcionários e ex integrantes da ETA, e demais escolas coirmãs, identificados com a cultura do nosso estado, tendo como referências os aspectos históricos, culturais e folclóricos, apresentando composições inéditas.