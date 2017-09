Viamão recebe 1º Festival Música nas Igrejas

Viamão é uma das cinco cidades a receber o 1º Festival Música nas Igrejas. Com realização da Casa da Música, sob curadoria de Angela Diel, a programação inclui apresentações gratuitas com músicos profissionais e jovens estudantes de destaque na música erudita, além de grupos locais em cada cidade. Além de Viamão, o Festival percorrerá as cidades de Porto Alegre, Dois Irmãos, Ivoti e Salvador do Sul, entre os dias 29/9 e 5/10.

O concerto em Viamão, com apresentações de Mauricio Marques, Orquestra de Flautas Transversas do IPDAE e do duo formado por Andiara Mumbach (soprano) e Marcel Estivalt(violão), está marcado para sexta (29/9), às 19h30, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição (R. Daltro Filho, 148 – Centro).

Durante os cinco dias do Festival, serão ao todo 26 atrações em 14 igrejas. O objetivo é oportunizar a circulação de grupos de música de câmara pelo Rio Grande do Sul e promover a formação de novas plateias, além de estimular o diálogo inter-religioso, uma vez que levará apresentações para igrejas de diferentes religiões.

O I Festival Música nas Igrejas é um projeto viabilizado pelo Fundo de Apoio à Cultura, por meio do “Edital Pró-cultura RS FAC Regional”, da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, produção cultural de Bonella Produções e realização da Casa da Música de Porto Alegre, sob curadoria da cantora lírica Angela Diel.

DIA 29/09 (SEXTA) – VIAMÃO

TARDE

Oficinas: Violão (Marcel Estivalet), Técnica vocal (Andiara Mumbach)

Local: Escola Estadual de Ensino Médio Setembrina

Horário: 16h às 18h

Endereço: Avenida Bento Gonçalves, 1452 – Centro, Viamão

Inscrições: facebook.com/festivalmusicanas igrejas

NOITE

Abertura: Mauricio Marques (violão solo)

Concerto: Duo Folclore Lírico – Marcel Estivalet (violão) e Andiara Mumbach (soprano)

Orquestra de Flautas Transversas do IPDAE (reg. Ademir Schmitt)

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição­

Horário: 19h30 (duração: 60 min)

Endereço: Rua Daltro Filho, 148 – Centro, Viamão