Viamão tem representante no Miss Brasil Beleza Brasileira 2017

Larissa Quadros, de 17 anos, representará Viamão no Miss Brasil Beleza Brasileira 2017, que será realizado nos dias 25 e 26 de novembro, no Hotel Excelsior, na capital paulista. A candidata, que está focada no dia 23 de novembro, quando embarca rumo a São Paulo, em busca de um dos voos mais altos de sua carreira, a disputa pela coroa de Miss Brasil Beleza Brasileira, diz que ser a miss do seu Estado foi a realização de um sonho, mas que disputar um título nacional traz a responsabilidade de honrar o povo gaúcho. “Serei incansável e darei o melhor de mim para trazer essa coroa”, ressaltou Larissa. O sonho de Larissa não surgiu agora. A viamonense de 17 anos disputa faixas desde os oito anos e coleciona 29 títulos estaduais, entre eles o de Miss Rio Grande do Sul Juvenil, etapa que lhe deu a oportunidade de participar do concurso nacional.