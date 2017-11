Viamão terá Mostra de Teatro de alunos do Espaço da Arte e Colégio Marista Graças

Os alunos do Espaço da Arte de Viamão se apresentam na sua 2ª Mostra de Teatro. O evento será no Centro Cultural do Colégio Marista Graças, na quinta-feira, dia 16 de novembro, a partir das 19h30. Os ingressos custam R$15,00 e podem ser comprados na hora ou antecipadamente com os alunos. O Colégio Marista Graças é parceiro do Espaço da Arte na realização das aulas de teatro no contraturno escolar, desde abril de 2016. Os 28 alunos em cena apresentarão as peças “A Casa dos Monstros” e “A Mensagem”.

O grupo Atchim encena a peça “A Casa dos Monstros”, que narra uma história que coloca o bem e o mal à prova. O enredo foca em quatro crianças que decidem entrar em uma casa que não tem nada de comum. Lá percebem que no lugar habitam monstros controlados por uma criatura que lhes causa medo. Mesmo tentado fugir, a turma é capturada e teme ser transformada em monstros também.

“A Mensagem” é o título da obra encenada pelo grupo Sem Querer, que aborda as relações familiares e de amizade e o tempo que cada um dedica a elas. A peça conta a história de uma menina maldosa e egoísta, que, ao saber que está prestes a ir embora, tem duas últimas missões a cumprir na Terra: reparar os erros cometidos com suas amigas e provar para sua família que ainda os ama de verdade.

ESPAÇO DA ARTE - O Espaço da Arte é uma associação sem fins lucrativos, focada na arte, na educação e no desenvolvimento humano. Fundada por Fernando Tepasse em março de 2004, na cidade de Bom Princípio, tem como missão utilizar a arte-educação como instrumento de socialização, desenvolvimento humano e artístico, realizar projetos e ações em saúde e assistência social através da arte, criar e produzir espetáculos e eventos culturais. Com uma metodologia inovadora e presença no interior gaúcho, o Espaço da Arte proporciona aulas a preços acessíveis e conta unidades de dança e teatro em 12 cidades gaúchas.