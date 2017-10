ACESSO AOS SERVIÇOS DA PREFEITURA NAS COMUNIDADES

O Programa Prefeitura Perto de Você foi aprovado pela Câmara de Viamão, na sessão desta quinta-feira (5). A vereadora Belamar Pinheiro – PSDB, autora do projeto, disse que o objetivo é levar até as comunidades os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura. Agora, o projeto segue para sanção do Executivo.



Conforme a vereadora, a ideia é promover a aproximação entre o Poder Público e a comunidade, além de proporcionar à população o contato direto com as secretarias, promovendo mutirões de serviços de limpeza, poda de árvores, troca de lâmpadas, patrolamento, sinalização viária, além de atividades de apoio social, cultura, esporte, saúde e lazer.