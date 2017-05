André Pacheco fala sobre a correção salarial aprovada pela Câmara

A Câmara Municipal de Vereadores de Viamão aprovou na sessão da terça-feira, dia 16, o projeto de lei 088/2017, que previa aumento no salário dos servidores municipais, corrigindo distorções da reforma administrativa e do novo plano de carreira implantado em março deste ano. Juntamente com este projeto, uma mensagem retificativa do Executivo incluiu a correção de 24,89% para o prefeito, vice e secretários municipais. O projeto foi aprovado pelo placar de 12 x 8.

Imediamente a repercussão atingiu a redes sociais, com a oposição prometendo entrar na justiça para barrar o aumento. Segundo o vereador Adão Pretto Filho em declaração à Rádio Gaúcha, uma reunião definiria o rumo do protesto: “Vamos fazer uma reunião e avaliar o próximo passo. Acredito que a próprias entidades de classe do funcionalismo devem ingressar na Justiça. E a nossa bancada também vai fazer um movimento nesse sentido”, afirma o vereador.

O prefeito André Pacheco salientou que a correção é cumulativa desde 2012: “Os salários estavam congelados por mais de cinco anos, a correção é apenas a reposição que acompanha a reforma administrativa. Ao longo deste período e principalmente no novo plano de carreira, nossos servidores também tiveram aumentos. Estamos com as contas em dia, salários em dia, com uma excelente relação com os funcionários e com o novo plano, com as correções salariais, atrairemos quadros qualificados para a Prefeitura”. Segundo André, mesmo com o aumento o salário do prefeito e vice de Viamão ainda são os mais baixos da região Metropolitana.