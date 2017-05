Aprovado projeto que cria aplicativo para celular com acesso a serviços públicos

A Câmara de Veradores aprovou por unanimidade o projeto do vereador Jessé Sangalli (PSDB), que promete facilitar a comunicação entre a Prefeitura de Viamão e a população. O proejto do parlamentar autoriza a criação de um aplicativo para celular, que será utilizado como um canal de serviços, reclamações e sugestões, além de oferecer a opção de acompanhar o andamento de pedidos e serviços das secretarias.

O viamonense poderá baixar o aplicativo que fornecerá informações como o cronograma da Coleta Seletiva e outros serviços de competência do Executivo Municipal, bem como fiscalizar e denunciar irregularidades, como a falta de iluminação pública ou a existência de criadouros do mosquito Aedes Aeypti.

Através do App, o trabalho dos servidores e secretários terão acesso rápido a todas as solicitações e também vão proporcionar comodidade ao cidadão, que poderá ter suas demandas encaminhadas à Prefeitura, sem que seja necessário seu comparecimento ao protocolo geral ou telefonar para o número 156 – Serviço de Fala Cidadão.

O usuário desta plataforma receberá o número de seu protocolo, por meio eletrônico, para que assim possa acompanhar o andamento de sua solicitação.