Bonatto apresenta prestação de contas da gestão

O prefeito Valdir Bonatto apresentou à imprensa, vereadores, secretários e funcionários da Prefeitura, a Prestação de Contas da Gestão 2013/2016, na quinta-feira, dia 29 de dezembro, no Centro Profissional Walter Graf. Durante a apresentação, Bonatto falou sobre ações e projetos desenvolvidos na sua Gestão, nas mais variadas Secretarias, mas em especial educação, saúde e obras, nos eixos definidos por ele como “Cuidado com as Pessoas” e “Cuidado com a Cidade”.

Bonatto falou ainda sobre a situação financeira do município e apontou como uma das marcas do governo, o pagamento das dívidas deixadas por outras gestões, de mais de R$ 60 milhões, além do ajuste nas contas públicas. Ele destacou que a próxima gestão receberá a Prefeitura sem novas dívidas, apenas com o parcelamento de débitos antigos, que não chegam a R$ 4 milhões, e com recursos em caixa. O prefeito explicou que o pagamento de dívidas da gestão anterior proporcionou que o município saísse do Cadin (cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal), e recebesse verbas federais e de emendas parlamentares.

Com relação ao pagamento do funcionalismo, Bonatto frisou que, durante os quatro anos de seu governo, pagou rigorosamente em dia as 52 folhas do funcionalismo (48 pagamentos mensais e mais quatro folhas referente ao 13º salário). “A situação econômica da Prefeitura de Viamão hoje difere de grande parte dos municípios brasileiros, que convive com atraso e parcelamento nos salários. Me orgulho em dizer que durante o nosso governo não teve um dia de greve ou paralisação de serviços”.

Entre as realizações, Bonatto destacou a construção da Unidade de Pronto Atendimento da parada 36, que está em funcionamento há um ano, mantida apenas com recursos próprios do município – mais de R$ 1 milhão/mês. Bonatto ressaltou que na sua Gestão, a Prefeitura entregou mais de 60 quilômetros de vias pavimentadas em toda a cidade. Em relação à Saúde e Educação, Bonatto disse que os investimentos ficaram muito acima dos mínimos exigidos pela legislação. Outro ponto positivo destacado pelo prefeito, foi que Viamão ganhou quatro posições na participação do ICMS no Estado, ocupando hoje a 15ª posição.

Emocionado, o prefeito homenageou os integrantes de seu gabinete, os funcionários públicos – representados pelo servidor engenheiro Nilton Magalhães, os vereadores representados por Plínio Tiquino, as entidades do município representadas pelo dr. Nilson Pinto da Silva, presidente da OAB Viamão, os secretários municipais e sua família: “Não realizei nada sozinho. Todos vocês construíram esse mandato, sonharam e realizaram junto comigo. Minha esposa Sabrina, meus filhos Matheus, Leandro e Mariana, souberam entender e me apoiaram nestes quatro anos, cientes de que minha ausência fazia parte deste processo de contribuição de todos para o desenvolvimento da cidade”, encerrou Bonatto.