Entrevista exclusiva – Bonatto: “PSDB de Viamão terá dois fortes candidatos em 2018”

Ex-prefeito rompe o silêncio e fala sobre as possibilidades de ser candidato a deputado e as atividades empresariais

Desde o dia 1º de janeiro de 2017, há uma pergunta que não quer calar no meio político viamonense: o ex-prefeito Valdir Bonatto vai concorrer a deputado?

Essas e outras questões começam a ser respondidas, nesta entrevista exclusiva ao CR, concedida no escritório de trabalho no complexo do CESI Viamópolis. Bonatto mantém uma agenda intensa de trabalho, não só pela gestão da rede de escolas, mas por novos negócios que está iniciando e pela articulação política estadual. Hoje, é a voz oficial do PSDB dentro do Palácio Piratini, participando ativamente da construção do cenário eleitoral estadual de 2018.

Aqui em Viamão, mesmo não sendo mais o presidente municipal, mantém a liderança do grupo que transformou o PSDB no maior partido de Viamão após as eleições de 2016, com cinco cadeiras na Câmara. Ele garante: o PSDB de Viamão vem forte para 2018.

CR: Passados quase nove meses fora da Prefeitura, a política ainda faz parte do dia a dia?

Bonatto: O projeto que começamos a colocar em prática nas eleições de 2012 traçou o desenvolvimento da cidade até 2030. Participar ativamente da vida política da cidade faz parte deste processo. Mesmo sem o cargo eletivo, temos o compromisso de dar o suporte, de articular, de ajudar a criar as condições para Viamão crescer. Conseguimos eleger o André com larga margem de votos pois a população entendeu que os problemas não foram todos resolvidos nos primeiros quatro anos, mas que nosso projeto lhes deu a esperança de continuar a sonhar com uma Viamão melhor. A política se faz diariamente, dentro ou fora da Prefeitura.

CR: Mas o empresário Bonatto ainda tem aspirações políticas, após ser prefeito? Vai ser candidato a deputado?

Bonatto: Independente de nomes, nosso compromisso é com a cidade. A mudança só vem por meio da política. O PSDB de Viamão mostrou um crescimento de 1 para 5 cadeiras na Câmara, reelegeu o prefeito. No Estado estamos governando a capital e outras grandes cidades como Pelotas, Santa Maria e Novo Hamburgo. Então é prematuro falar em nomes. Mas com toda certeza o PSDB Viamão terá candidaturas próprias e fortes para 2018. Nomes profundamente vinculados à cidade, com história e identidade com este projeto.

CR: Muita gente defende que os partidos deveriam ser reunir para apoiar um candidato só da cidade. Há espaço para isso?

Bonatto: Nós tivemos o apoio de mais de uma dezena de partidos para a eleição de 2016, que entenderam que o nosso projeto estava dando certo e se prontificaram a somar e colaborar. Respeitamos a posição de todos em ter candidatos ou não, o PSDB não interfere na vida interna de outros partidos. Somos todos participantes do mesmo projeto de gestão, mas com independência e visão de futuro distintos.

CR: E o papel do PSDB em nível estadual?

Bonatto: Como membro da Executiva Estadual tenho participado das discussões e articulações para 2018. O partido defende que as mudanças iniciadas pelo atual governo precisam ser continuadas, com ajustes aqui e ali, mas é importante que o estado não passe novamente por uma ruptura. Tradicionalmente não reelegemos governadores. O PSDB pode ser uma alternativa tanto no Estado quanto no país.

As novidades empresariais

CR: Em 2010 o então pré-candidato já falava no projeto da faculdade. Entra em funcionamento quando?

Bonatto: Em 2018 já teremos a Facesi em funcionamento, com cursos presenciais, semipresenciais, técnicos pós-médio e graduação à distância. O Anfiteatro já foi inaugurado e estamos ultimando os detalhes para lançar ao público. Além da Facesi, vamos retomar a Bonatur, com pacotes turísticos para o mundo inteiro. Ainda temos outras novidades em processo de planejamento.

CR: Viamão ainda é a “bola da vez” em termos de investimento?

Bonatto: Em março deste anos recebemos dezenas de empresários para o lançamento de um livro. Todos interessados em investir na cidade, gerar emprego, renda, apostando em todos os potenciais naturais e de recursos humans que temos. Temos investimentos de todos os portes em andamento ou prontos para começar. Só não podemos deixar as picuinhas daqueles que não obtiveram êxito pessoal ou eleitoral, atravancar esses processos. Pode ter certeza que na hora certa serão apontados e responsabilizados. Viamão começou a mudar em 2012, consolidou esse caminho ao longo de quatro anos e está prospectando um futuro mais promissor ainda. A eleição de 2018 é só mais um elemento nesse cenário.