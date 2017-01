Estado e município buscam parcerias para fortalecer a economia

Na quinta-feira, dia 5, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo (SMDEICT), Maurício Carravetta, esteve na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para avaliar o programa de atração de investimentos de empresas no Distrito Industrial de Alvorada e Viamão (DIAV).

Durante a reunião, o secretário recebeu um mapa detalhado do Distrito Industrial, o que permitirá maior controle e análise da região. Também foram discutidas ações referentes ao Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (FUNDOPEM), que é um instrumento de parceria do Governo do Estado para facilitar os investimentos à iniciativa privada, visando a promoção do desenvolvimento socioeconômico, integrado e sustentável do Rio Grande do Sul.

Na ocasião, Carravetta foi recebido pelo diretor de Departamento de Projetos e Ações Especiais Lucídio Ávila. Conforme o secretário Carravetta, a visita também serviu para estreitar as relações entre o município e o Estado, além de buscar mecanismos que contribuam para o avanço de Viamão, através do fortalecimento da economia.