Homenagem da Câmara a soldados do 18º BPM

A Câmara de Viamão prestou uma homenagem aos soldados do Pelotão de Operações Especiais – POE, do 18º Batalhão de Polícia Militar. De acordo com o vereador Dieguinho Santos – PSD, autor do requerimento, a iniciativa é pelo ato humano e heróico da Brigada Militar, que no mês passado socorreu um bebê de apenas 30 dias, que estava engasgado.“No dia 9 de outubro, os soldados socorrem a Joana, que se afogou e corria risco eminente de morte. O atendimento e deslocamento do bebê até o hospital foram fundamentais para que a Joana não perdesse a vida. Sabemos do trabalho deste grupo que diariamente atua de forma exemplar para cuidar da nossa segurança”, disse o vereador Dieguinho Santos.FONTE: comunicacao@camaraviamao.rs. gov.br