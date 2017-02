Luto na política – Morre o ex-vereador, Professor Jefferson Huffell

O professor e ex-vereador de Viamão, Jefferson Huffell, de 42 anos, faleceu na tarde desta segunda-feira, 13. O velório iniciou à 1h de terça-feira (14), no Cemitério Parque Saint’ Hilaire, em Viamão. A cremação ocorreu por volta das 11 horas.

A notícia gerou grande comoção na cidade, após a esposa Simone Huffell ter confirmado a morte de Jefferson nas redes sociais. Em minutos, os perfis que eram administrados por ele se encheram de homenagens de amigos, parentes, colegas, alunos e conhecidos.

Em 2013, com 38 anos, Jefferson sofreu um Acidente Vascular Cerebral e ficou afastado da Câmara por um longo tempo, se recuperando do ocorrido. Após esse tempo afastado por questões de saúde, ele retomou suas atividades na Câmara, com a sua fala e sua coordenação motora comprometidas, mas a atividade cerebral e o raciocínio foram preservados.

Após o fim do seu mandato, Jefferson estaria segundo informações se dedicando ao tratamento contra um câncer, que foi descoberto recentemente. Ele estava internado em Porto Alegre, onde ia passar por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu à doença.

Jefferson era casado com Simone e pai da pequena Sophia, de seis anos.