Notícias da Câmara Municipal de Viamão

Adão Pretto diz que Viamão é o principal produtor de arroz orgânico da AL - O vereador Adão Pretto – PT foi o primeiro parlamentar a utilizar a tribuna da Câmara Municipal nesta legislatura. Na oportunidade, Adão Pretto falou sobre a importância da valorização do pequeno agricultor, responsabilidade do agrotóxico na lavoura e das doenças causadas pelo excessivo uso do veneno. “Nossa cidade tem um enorme potencial na área da agricultura e uma produção riquíssima de arroz orgânico. Viamão é a cidade que mais produz arroz orgânico na América Latina, e muitos viamonenses desconhecem esse fato, mas estou aqui para lembrar e debater de forma séria esse tema”, disse o vereador.

Adão Pretto falou também da importância de criar um espaço de comercialização direta, uma espécie de pequena Ceasa dentro do município, que fomentaria a geração de emprego e renda. “Venho demarcar que esses serão alguns assuntos que me dedicarei ao máximo”, pontuou o vereador.

Rodrigo Pox revela que empresa pode fechar as portas em Viamão – Na primeira sessão de 2017, o vereador Rodrigo Pox – PDT trouxe uma notícia não tão boa para os viamonenses, principalmente para funcionários e colaboradores de uma empresa viamonense com 45 anos de atividades no ramo da panificação. “Hoje à tarde estive visitando alguns empresários locais e não trago boas notícias. Uma empresa de panificação estuda deixar a cidade em alguns dias e com isso quase 200 postos de trabalho deixarão de existir”, relatou o parlamentar. “A empresa, cujo o nome eu prefiro não divulgar neste momento, tem 45 anos e é 100% viamonense, mas o que eu preciso e quero destes colegas, é unir forças, independentemente de partido político. Não podemos deixar isso acontecer. A empresa pode mudar para uma área no Porto Seco, na Capital”, alertou.

Pox informou também que a empresa precisa de uma área para novas instalações e expandir seus negócios. No município de Rio Pardo, onde o grupo possui uma indústria, são cerca de um mil funcionários e a prefeitura já estuda ceder outra área para a empresa continuar em expansão. “Não podemos deixar que a empresa, com imenso potencial e que só tende a crescer, gerando receita e oportunidades dentro da nossa cidade, vá embora”, salienta Pox.

Vereador Evandro solicita ponto de iluminação - O vereador Evandro Rodrigues – PSDB, utilizou a tribuna para destacar um requerimento de sua autoria, que propõe a instalação de um ponto de iluminação na rua Osvaldo de Godói Gomes, na Vila Augusta. De acordo com o parlamentar, a região das Augustas tem sofrido com as fortes chuvas que atingiram Viamão, neste começo de ano. “Em nome dos moradores da região da Augusta, eu solicito a instalação deste equipamento de iluminação naquele trecho, porque vai contribuir, e muito, para a segurança das pessoas que diariamente precisam de transporte coletivo naquele ponto e que sofrem tanto neste período de chuvas”, disse o vereador Evandro Rodrigues.

Eraldo fala em prevenção para enchentes – O vereador Eraldo Roggia – PTB, aproveitou a fala do vereador Evandro Rodrigues, que lembrou do alagamento na Vila Augusta, e disse que é preciso ser elaborado um projeto de prevenção para regiões como as Augustas, que sofrem com as cheias de arroios e alagamentos, durante as fortes chuvas de verão. “Capacitar uma Defesa Civil no município que possa ajudar nestes momentos de tragédias. Precisamos trabalhar de forma preventiva e não sair correndo quando as coisas acontecem dentro da nossa cidade”, avalia Roggia.

Guto Lopes apresenta projeto contra parcelamento de salários – O vereador Guto Lopes – Psol, apresentou seu primeiro projeto de lei, que de acordo com ele, dá prioridade ao pagamento dos servidores públicos de Viamão e que proíbe qualquer tipo de parcelamento. Guto disse que os servidores e agentes públicos da Prefeitura de Viamão são responsáveis pelo funcionamento da máquina pública, efetivação e implementação das políticas locais. “Não é possível imaginar uma escola ou unidade de saúde funcionando sem funcionários e especialistas. É critério de justiça e de humanidade que as pessoas que escolheram o serviço público como ocupação, tenham a prioridade de seus salários e gratificações”, disse.

A proposta de lei não pretere gastos com saúde, educação e outras despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal. “Ao contrário, a proposta é a garantia da remuneração dos servidores e, por conseguinte, da manutenção das funções precípuas do Município de Viamão”. Guto buscou respaldo em três outros PLs, sendo um do Rio de Janeiro, outro do Rio Grande do Sul e, por fim, o terceiro da Capital gaúcha.