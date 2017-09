PROJETO QUE LIBERA ÁREA AZUL PARA IDOSOS E DEFICIENTES FÍSICOS É APROVADO NA CÂMARA

Os vereadores votaram na terça-feira (19/09), o projeto da vereadora Belamar Pinheiro – PSDB, que libera o estacionamento rotativo – Área Azul , em Viamão, para os idosos e deficientes físicos. A matéria autoriza a Prefeitura disponibilizar qualquer vaga do estacionamento rotativo, mediante apresentação de cartão de gratuidade, que deverá ser solicitado junto ao órgão competente. O projeto foi aprovado com um voto contrário e agora segue para sanção do Executivo.

Belamar justifica que o número de vagas reservadas aos idosos e deficientes são insuficientes no município e, constantemente, estão ocupadas, causando transtornos aos usuários especiais. “O município precisa cada vez mais eliminar obstáculos e ampliar a acessibilidade e a mobilidade, visando prioritariamente atender às necessidades dos idosos e portadores de deficiência, que naturalmente tem a mobilidade reduzida”, completa a vereadora. No projeto, a vereadora também propõe aumentar o tempo de permanência nas vagas ocupadas por estas pessoas, passando de duas para três horas de tolerância.