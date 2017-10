VEREADORES SE MOBILIZAM PARA DOAR CADEIRAS DE RODAS

Na sessão plenária do dia 19 de setembro, 13 vereadores se prontificaram a doar 12 cadeiras de rodas para os cemitérios públicos da cidade. A iniciativa ocorreu, após rejeição pela maioria dos vereadores ao PL 0164/2017, de autoria da vereadora Belamar Pinheiro – PSDB. A preposição previa o fornecimento de cadeiras de rodas – por parte das empresas que prestam serviços funerários na cidade – em velórios e sepultamentos, para utilização de idosos e pessoas com dificuldades de locomoção.

O vereador Jessé Sangali – PSDB, sugeriu a doação de equipamentos, o que resultou na doação de 12 cadeiras. “O projeto deu mais certo do que se tivesse sido aprovado. Uma bela iniciativa por parte dos vereadores”, comemorou a vereadora Belamar. O vereador Jessé Sangalli destacou que com a doação das cadeiras, os vereadores poderão cobrar do Poder Executivo a manutenção dos equipamentos. “Nós não poderíamos obrigar a prefeitura comprar essas cadeiras, mas agora podemos fazer com que as mantenham, a partir desta doação”, ressaltou o vereador.

Os vereadores que irão fazer a doação são: Belamar Pinheiro, Jessé Sangalli, Edir Bagé, Adão Pretto, Rodrigo Pox, Francinei Bonatto, André Gutierres, Guto Lopes, Márcio Katofa, Eraldo Roggia, Dieguinho Santos, Dilamar de Jesus e Guguzinho Streit.